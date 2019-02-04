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Ракурс
В Киеве горит жилая многоэтажка. Фото: СтройОбзор

Сильный пожар в жилой многоэтажке в Киеве: прибыли несколько бригад пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

4 фев 2019, 09:57
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В Киеве начался пожар в жилом многоэтажном здании. Столбы дыма выходят из окон верхних этажей здания.

Пожар возник в доме по ул. Маяковского 66-а в Деснянском районе столицы. По предварительным данным, очаг возгорания находится на уровне 10−11 этажа многоэтажки, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На место пожара прибыли несколько пожарных машин. На данный момент причины пожара не известны. Информации о пострадавших тоже нет.

Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, на выходных в Киеве горел большой склад, необорудованный системой противопожарным водоснабжением. Пожарные тушили пожар на складе в течение суток. Возгорание возникло на складе, на котором хранились пластиковые, бумажные материалы и электроника.

Источник: Ракурс


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