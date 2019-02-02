В Киеве горит склад стройматериалов, необорудованный противопожарным водоснабжением (ФОТО)

Крупный пожар в Киеве, фото — ДСНС

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В полдень 2 февраля в Киеве возник сильный пожар на складе строительных материалов. Загорелось на улице Червоноткацкой, 69.

Горит четырехэтажное здание в районе Дарницы, сообщили в столичной ГСЧС. По предварительным данным, загорелось складское помещение, в котором хранили пластиковые и бумажные материалы, а также электронику.

Когда пожарные приехали на объект, пожар уже достиг больших размеров, а из-за большой загруженности помещения горючими материалами огонь быстро распространялся.

По состоянию на 15.00 площадь пожара составляла около 8 тыс. кв.м.

Спасателям приходится вдвое труднее, ведь, как оказалось, на территории объекта отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение. Пожарным приходится тянуть пожарные рукава издалека.

Огонь укрощает 27 единиц техники и более 100 спасателей.

Напомним, что в январе в Киеве сгорел турецкий ресторан Tike. Возгорание в двухэтажном здании на Подоле заметили вечером. Ресторан загорелся на втором этаже, огонь быстро перекинулся на крышу. На Подоле плотная застройка, поэтому спасатели поливали водой соседние дома, чтобы они также не загорелись.