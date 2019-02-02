Погода в Украине на 3 февраля: синоптики обещают облачность и до 13° тепла (КАРТА)

Погода в Украине зимой. Фото: flickr.com

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Синоптики не прогнозируют в воскресенье, 3 февраля, осадков на территории Украины. По всей территории страны будет преобладать облачность.

Местами обещают туманы, ветер ожидается юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью ожидается плюсовая от 0° до 4°. Легкий мороз прогнозируют лишь на Луганщине: от 1° мороза до 1° тепла. Днем столбики термометров покажут в большинстве регионов 3−8° тепла, а на Закарпатье, в Крыму и в южных областях — до 13° тепла.

В Киеве 3 января погода будет облачной, без осадков. Температура воздуха ночью от 0° до 2° тепла, днем ожидается 3−5° выше нуля.

Во Львове в воскресенье не прогнозируют дождя или снега, преобладать будет облачная погода. Ночью температура воздуха ожидается 1−3° выше нуля, днем 6−8° тепла.

В Одессе завтра будет достаточно тепло, без осадков. Температура ночью 2−4° тепла, днем столбики термометров покажут от 7°до 9° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает облачность. Ночью температура воздуха составит 1−3 градуса выше нуля по Цельсию, днем ожидается плюс 4−6°.

В Харькове в воскресенье тоже существенных осадков не ожидается. Температура ночью 0−2° тепла, днем до 2° выше нуля.

В Карпатах 3 февраля облачно, без дождей или мокрого снега. Температура воздуха ночью от 2−4° тепла, днем 11−13° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 февраля прогнозируется сложная. Утром ожидается слабая геомагнитная буря, а в течение суток — небольшие возмущения.

Напомним, на 2 февраля Гидрометцентр обещал дождливую погоду в западных и северных областях. В большинстве областей ожидались туманы и гололед на дорогах страны.