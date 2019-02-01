Погода в Украине на 2 февраля: синоптики прогнозируют в западных и северных областях небольшие осадки (КАРТА)

Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 2 февраля будет преимущественно дождливая в западных и северных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В большинстве областей синоптики прогнозируют туманы. Гололед образуется на дорогах страны, кроме юга. Ветер ожидается юго-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью температура воздуха ожидается от 2° мороза до 3° тепла. В восточной части ночью 3−8° мороза. Днем столбики термометров покажут от 0° до 5° тепла, на крайнем западе и юге страны 6−11° тепла.

В субботу, 2 февраля, синоптики прогнозируют в Киеве небольшие осадки. Ожидается туман, а на дорогах местами гололед. Температура в течение суток 1−3° тепла.

Во Львове обещают осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем 4−6° тепла.

В Одессе в субботу без существенных осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 7−9° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра обещают облачную погоду. Ночью температура воздуха составит 2−4° мороза, днем ожидается от 2−4° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки существенных осадков не ожидается. Температура ночью 4−6° ниже нуля, днем — от 1−3° тепла.

В Карпатах 2 февраля местами прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 0° до 2° мороза, днем 4−9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 февраля ожидается непростая. Ночью и утром ожидается слабая геомагнитная буря, в течение суток — небольшие возмущения.

Напомним, в первый день последнего месяца зимы ожидается относительно теплая погода. В ряде областей ожидались осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем прогнозировалось 2−6° тепла, в Крыму температура воздуха прогреется до 8° выше нуля.