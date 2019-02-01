Политзаключенного Гриба беспокоят боли в голове и животе, на суд ему вызвали скорую

Судилище над Грибом в Ростове, фото — "112 Украина"

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Российская фемида согласилась вызвать скорую украинскому политзаключенному Павлу Грибу, дело которого рассматривается в суде Ростова-на-Дону.

Во время заседания 1 февраля украинец заявил о плохом самочувствии, сообщает «Громадське».

«Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня», — сказал Гриб, держась рукой за живот.

Суд, колеблясь, согласился вызвать скорую помощь. Сначала судья зачитал справку из СИЗО, в которой сообщается об удовлетворительном состоянии здоровья политзаключенного.

«Оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет», — говорится в справке.

Но затем судья все же согласился вызвать скорую, которая забрала Гриба в больницу.

На заседании украинец успел рассказать, что его на этой неделе возили в клинический диагностический центр Ростова-на-Дону. Специалисты посоветовали провести дополнительный осмотр Гриба специалистами. Юноша жалуется на боли в животе и голове.

Его защитница Марина Дубровина на заседании обнародовала заключение профессора Василия Притулы. Он заявляет о резком прогрессировании заболевания и необходимости хирургического вмешательства в специализированном учреждении Москвы или Берлина.

Дубровина также заявила, что в медицинских документах из СИЗО ни одна жалоба его клиента не зафиксирована, хотя у Гриба констатировали серьезные изменения в состоянии здоровья.

Во время заседания 24 января политзаключенному уже вызывали скорую помощь. Его отец Игорь Гриб рассказывал, что у сына обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что Гриб нуждается в немедленной операции на сердце. Однако россияне 29 января отказали украинскому консулу в посещении политзаключенного.