Растаможка «евроблях» пополнила бюджет на 4 млрд грн, владельцы авто готовят новые протесты / Фото: ГФС у Facebook

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Растаможка «евроблях» в период с 25 ноября прошлого года по 31 января пополнила бюджет Украины на 4,1 млрд грн. За это время удалось официально зарегистрировать более 65 тыс. автомобилей с еврономерами, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили свыше 4,1 млрд грн», — говорится в сообщении ГФС.

Наиболее активно процесс растаможивания «евроблях» идет в Киеве (почти 10,8 тыс.), Волынской (8,7 тыс.) и Черновицкой (более 6 тыс.) областях. Например, за минувшие сутки украинцы оформили почти 3,4 тыс. таких автомобилей, заплатив около 212 млн грн платежей.

В фискальной службы также добавили, что из общего количества растаможенных авто почти 55 тыс. находились на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. За них владельцы заплатили 467 млн грн (по 8,5 тыс. грн за каждое авто).

В то же время сторонники организации «Авто Евро Сила» анонсировали новые акции протеста в феврале. Соответствующее заявление размещено на странице организации в Facebook.

«В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя лет в формуле расчета „акциза“», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке, а с мая «евробляхеров» начнут штрафовать.