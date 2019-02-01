В Черкасской области мужчина обстрелял полицейских из ружья

Стрельба произошла в Черкасской области. Фото: ДнепрЧас

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Обстрелял полицейских из ружья житель Звенигородского района Черкасской области. Таким образом злоумышленник отреагировал на намерение правоохранителей вручить ему подозрение.

Инцидент произошел 31 января, когда группа следователей осуществляла следственные действия по ряду уголовных производств. Один из фигурантов уголовного дела открыл огонь из охотничьего оружия в сторону полицейских. Злоумышленник сумел совершить несколько выстрелов. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Стрелка оперативно задержали на месте происшествия. Полицейские открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 31 января патрульные полицейские Кременчуга во время объезда территории района на трассе Александрия-Кременчуг наткнулись на припаркованный автомобиль Hyundai Santafe (Хюндай Сантафе). В нем правоохранители нашли труп водителя с огнестрельными ранениями.