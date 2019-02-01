Интерактивный «Кобзарь»: произведения Тараса Шевченко можно прочитать, прослушать и посмотреть. Фото: Видавець Корбуш

https://racurs.ua/n117600-interaktivnyy-kobzar-proizvedeniya-tarasa-shevchenko-mojno-prochitat-proslushat-i-posmotret.html

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Интерактивный «Кобзарь» «Шевченко на каждый день» выпустили в Украине. Ознакомиться с произведениями Тараса Шевченко можно не только прочитав их, но и прослушав или даже просмотрев видеоролик, снятый по произведению.

Для того, чтобы пользоваться интерактивным «Кобзарем», нужно иметь смартфон и приложение для сканирования QR-кода, сообщает «5 канал».

Сейчас интерактивный «Кобзарь» содержит 53 видеоролика, в которых телеведущая Янина Соколова читает стихи украинского поэта и еще 13 промо-роликов, воспроизводящих события из произведений Тараса Шевченко.

Отмечается, что в интерактивное издание вошли 53 произведения, они систематизированы и распределены по датам для ежедневного чтения. Книга иллюстрирована рисунками Тараса Шевченко, авторы идеи отмечают, что в книгу вошли почти все существующие на сегодняшний день рисунки Тараса Шевченко.

Ранее сообщалось, что неизвестный фрагмент саги о рыцарях Круглого стола был обнаружен в библиотеке Англии.