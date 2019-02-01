Застреленного предпринимателя нашли в машине вблизи Кременчуга

Убийство вблизи Кременчуга, фото — Корреспондент

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Racurs.ua

Вечером 31 января патрульные полицейские Кременчуга во время объезда территории района на трассе Александрия-Кременчуг наткнулись на припаркованный автомобиль Hyundai Santafe (Хюндай Санфаре). В нем правоохранители нашли труп водителя, сообщили 1 февраля в Национальной полиции.

Как сообщает издание Kolo. News, мужчина был застрелен, а когда машину нашли полицейские, двигатель автомобиля работал. Пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Власенко рассказала, что мужчина мог покончить с жизнью.

«Но это одна из версий. Продолжается проверка и работают следователи», — сказала Власенко.

Убитым оказался 55-летний местный предприниматель. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители просят откликнуться водителей, которые проезжали вечером на этом участке дороги с включенным видеорегистратором.

Напомним, что 30 января в Николаеве произошло двойное убийство. Местный житель с помощью карабина расстрелял у дверей суда супружескую пару из Одессы, которой задолжал большую сумму.