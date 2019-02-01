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Ракурс
Ужасное ДТП в Одесской области: количество жертв возросло. Фото: Судебно-юридическая газета

Ужасное ДТП в Одесской области: количество жертв возросло (ФОТО)

1 фев 2019, 12:44
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Ужасное ДТП произошло в Одесской области возле села Николаевка вчера. На трассе столкнулся легковой автомобиль и маршрутка сообщением Килия-Одесса.

В результате аварии пострадали 15 человек, девять из которых были госпитализированы в больницу, пятеро — самостоятельно обратились за медицинской помощью. На месте ДТП погибла 14-летняя девочка. Сегодня стало известно о смерти еще одной женщины, которая была госпитализирована в больницу после аварии, сообщают в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Полицейские назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства аварии.

На данный момент известно, что вероятно авария произошла по вине водителя автомобиля. Он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой.

В результате ДТП в Одесской области погибли 14-летняя девушка и женщина. Фото: od.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в масштабном ДТП в Киеве разбились пять автомобилей.

Источник: Ракурс


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