Фото с Ходорковским и критика бюджета: за что в России можно попасть в список нежелательных организаций

За что в России можно попасть в список нежелательных организаций, фото: Википедия

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В России обсуждают смерть 17-летней дочери члена совета общественной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, арестованной 21 января в уголовном деле о нежелательных организациях. Девочка с особенностями развития умерла в реанимации, так и не встретившись с матерью, сообщает snob.ru.

Алина попала в больницу 30 января с бронхитом, но ее маму не пускали к ней, поскольку Анастасия находилась под домашним арестом. Когда следователь разрешил поехать в больницу, врачи запретили женщине зайти в палату к дочери. Дочь арестованной общественной активистки жила в интернате для детей с особенностями развития.

В уголовном деле Шевченко обвиняют в участии в так называемой «нежелательной в России организации». Силовики расследуют участие Шевченко в политических дебатах в Таганроге и публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-Дону.

Когда Шевченко арестовали, ее адвокаты просили отпустить женщину под подписку о невыезде, чтобы ухаживать за больной дочерью. Но суд отказал в ходатайстве и отправил ее под домашний арест.

Шевченко — первый арестованный в России активист, которого обвиняют по ст. 284.1 (сотрудничество с нежелательной организацией). Ей инкриминируют «преступные намерения, направленные на участие в деятельности организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ».

Координатор организации «Правозащита Открытки» Полина Немировская рассказала, что любую общественную организацию в России могут назвать нежелательной, если так решит Генеральная прокуратура. Сейчас в списке Министерства юстиции РФ 15 организаций. В нем, например, есть некоторые фонды Джорджа Сороса, американский Фонд поддержки демократии.

Объединение «Открытая Россия» внесли в список в апреле 2017 года, за несколько дней до того, как организация намеревалась провести всероссийскую акцию «Надоел», направленную против нового президентства Владимира Путина.

Поводом для преследования активистов в прошлом году становились такие мероприятия: критика бюджета региона на 2019 год, акция с раздачей билетов, фотографии, на которых присутствовал флаг «Открытой России», фотография с олигархом Ходорковским, акция накрытия ям на дороге портретами Путина, участие в семинаре качественной фотосъемки.

Ни одной нежелательной организации еще не удалось оказаться вне списка. Санкция ст. 284 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб., общественных работ до 360 часов или лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

«Ракурс» сообщал, что в январе в России силовики впервые воспользовались этой нормой и открыли производство относительно нежелательных организаций. Согласно новой статье могут осудить активистов зарегистрированного в Великобритании движения «Открытая Россия». У них провели обыски в Ростове-на-Дону и Казани.