Автомобиль марки «Инфинити»

https://racurs.ua/n117589-marka-infiniti-planiruet-prekratit-prodaju-svoih-avto-v-evrope-smi.html

Racurs.ua

Марка Infiniti (Инфинити) может уйти с европейского рынка. Это произойдет в том случае, если автопроизводители не увеличат продажи на территории Европы.

Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вынуждено будет приостановить продажи «Инфинити» в европейских странах, поскольку марки этих авто плохо продаются. Об этом сообщает сайт AutoActu.com.

По информации экспертов, автомобили этой марки продаются не так хорошо, как планировали инвесторы. Например, ежегодно должны были реализовываться 30−40 тыс. экземпляров хэтчбека Infiniti Q30. Однако в 2016 году этих автомобилей в Европе продали всего 8 тыс. 353 единицы, а в 2017 году 7 тыс. 617 авто. Как свидетельствуют данные CarSalesBase, за 11 месяцев 2018 года из автосалонов продали только 2 тыс. 868 таких машин.

Руководство компании считает самым удачным 2016 год, когда на европейском рынке продали аж 13 тыс. 775 автомобилей. В 2017 году объем реализованных машин сократился до 12 тыс. 571 моделей. В 2018 году дела пошли не так хорошо — с января по ноябрь 2018 года Infiniti продала всего 5 тыс. 938 автомобилей.

Напомним, компания Infiniti разрабатывает новый электрический кроссовер QX Inspiration. По замыслу конструкторов, машина продемонстрирует новый подход к созданию интерьеров, вдохновленных культурой Японии. Авто получит кузов с новыми пропорциями, а салон внедорожника будет напоминать комнату отдыха, которую оформили согласно японским традициям.