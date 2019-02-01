Ледяная Ниагара: захватывающие снимки противостояния стихии воды и морозов (ФОТО)

Невероятные фотографии противостояния стихии воды и морозов / Фото: goodfreephotos.com

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Ниагарский водопад частично замерзает, поскольку полярный вихрь продолжает шагать по регионам США и Канады, снизив температуру в районе комплекса водопадов на реке Ниагара почти до 35 градусов мороза.

Туристы публикуют захватывающие фотографии покрытого ледовыми глыбами Ниагарского водопада. И, хотя некоторые фотографии демонстрируют замерзший водопад, вода на самом деле никогда не останавливала свой путь, пишет Daily Mail.

На территории большей части среднего запада США температура воздуха в четверг достигала 38−41 градусов мороза. Полярный вихрь «поселился» в штатах Массачусетс, Нью-Йорк, Пенсильвания и Миннеаполис. Волна холодного арктического воздуха с начала недели парализовала северо-запад США и распространилась на северо-восток страны. Синоптики прогнозируют, что вскоре морозы снизятся до 35° по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в результате аномальных морозов в США погибли 20 человек.

Напомним, полярный вихрь в США принес рекордное снижение температуры воздуха до -50°C и ниже на территории девяти северо-восточных штатов, где проживают более 55 млн человек.