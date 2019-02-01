Убийство в Киеве: в Шевченковском районе зарезали мужчину (ФОТО)

В Шевченковском районе произошло убийство. Фото: Информатор

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Racurs.ua

В Киеве на улице Юрия Ильенко, 7 обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти.

Правоохранители получили информацию об обнаруженном теле мужчины 1 февраля в 6.00. Предварительно установлено, что погибшему 30−35 лет, тело нашли возле одного из МАФов. Об этом сообщает «Информатор».

На момент прибытия правоохранителей мужчина уже был мертвым. Следственно-оперативная группа обнаружила на его теле пять или шесть ножевых ранений. Точную причину смерти определят патологоанатомы. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские из Шевченковского и Главного управлений полиции.

Напомним, 30 января в Николаеве произошло двойное убийство вблизи здания одного из районных судов. Оказалось, что преступление произошло из-за долга. Суд принял решение в пользу мужа и жены, но должник не признавал обязательств и после судебного заседания несколько раз выстрелил в оппонентов.