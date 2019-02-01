Нечеловеческая жестокость: браконьеры расчленили беременную лосиху на Львовщине (ФОТО 18+)

Нечеловеческая жестокость: браконьеры расчленили беременную лосиху на Львовщине. Фото: ПравдаТУТ

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Браконьеры убили и расчленили беременную лосиху в лесу Львовской области. Разбросанные куски животного нашел егерь 31 января.

Во время утреннего объезда леса в четверг егерь Василий Сердюк увидел следы крови возле автомобильной дороги Узловое-Буск, сообщает сегодня пресс-служба Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Егерь решил пройтись в направлении кровавых следов. Через несколько метров он нашел куски животного. Сердюк идентифицировал их как остатки лосихи, которая появилась в Грабовском лесничестве в этом году. Егерь нашел голову без языка, ноги, куски кожи и два сформированных эмбриона. Преступники убили животное, даже не смотря на то, что лосиха вынашивала плод.

Отмечается, что зимний сезон охоты на самцов оленя и кабана завершился 31 января, а большинство охотничьих хозяйств прекратили охоту еще 27 января. Однако браконьеры не соблюдают правила и законы. Также отмечается, что мясо животного, которое вынашивает плод, вредно для человека и может вызвать различные заболевания.

Правоохранители Львовской области будут расследовать дело по факту незаконной охоты на животных.

Ранее сообщалось, что Минприроды продолжает добиваться запрета на охоту на лося.