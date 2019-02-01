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Ракурс
Туман в "Жулянах", фото — Новое время

Туман в «Жулянах» не позволил посадить самолет с двумя футбольными командами УПЛ на борту

1 фев 2019, 11:30
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Самолет с футболистами двух клубов украинской Премьер-лиги не сумел приземлиться в Киеве из-за тумана и вернулся в Турцию. Об этом сообщил 1 февраля официальный сайт ФК «Олимпик».

Авиарейс компании Pegasus в ночь с 31 января на 1 февраля перевозил из Анкары в Киев две команды УПЛ — «Олимпик» (Донецк) и «Десна» (Чернигов).

Самолет должен был приземлиться в аэропорту «Киев» («Жуляны») в 00.55. При заходе на посадку самолет резко начал набирать высоту. Из-за густого тумана аэропорт не смог принять рейс из Анкары и две футбольные команды были вынуждены вернуться в столицу Турции.

«Олимпик» и «Десна» попытаются снова прилететь в Киев сегодня в 18.00. Кроме ночного рейса из Анкары, в «Жулянах» сообщили об отмене или задержке еще нескольких рейсов — из Шарм-аль-Шейха, Варшавы, Быдгощи, Одессы, Баку, Вены и Вроцлава.

Напомним, что вечером 30 января туман вызвал 8-балльные пробки в Киеве. Тяжелее всего водителям приходилось в центре столицы и на подъездах к мостам.

Источник: Ракурс


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