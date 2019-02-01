Компания Intel начала продавать 28-ядерный процессор Xeon

Процессор Intel. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n117584-kompaniya-intel-nachala-prodavat-28-yadernyy-processor-xeon-za-3-tys-dollarov.html

Racurs.ua

Процессор Xeon W-3175X (Ксеон) от компании Intel (Интел) поступил в продажу. Чип имеет 28 ядер и поддерживает до 512 Гб «оперативки». Цена новинки достаточно высокая — 3 тыс. дол.

Топовый процессор предназначен для высокопроизводительных рабочих станций. Для сборки системного блока с таким чипом понадобится плата со специальным сокетом и оперативная память с коррекцией ошибок. Эксперты подсчитали, что такой ПК будет стоить более 350 тыс. долл. Об этом сообщает «Популярная механика».

Новый «Ксеон» разработали по 12-нанометровому техпроцессу. Базовая частота чипа составляет 3,1 ГГц, максимально процессор разгоняется в режиме Turbo Boost до 4,3 ГГц. При обычной нагрузке процессор будет выделять 255 Вт, а в «турбо» режиме — более 500 Вт.

Отмечается, что новая модель в отличие от конкурентов с AMD показывает преимущество в кодировке видео, обсчете 3D-сцен и в тестах сжатия-распаковки данных.

Как известно, чипы Intel Xeon W — это версии серверных процессоров, адаптированные для применения в домашних или офисных ПК. Компьютеры на таких процессорах предназначены для монтажа видеороликов, работы с графикой и программах, связанных с издательской деятельностью.

Напомним, компания Apple планирует выпустить iPhone с обновленной и более мощной 3D-камерой в 2020 году. Новая камера будет сканировать окружающую картину, а затем реконструировать изображения в трехмерной плоскости.