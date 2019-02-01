Алкоголь, одежда и автомобили: официально заработала крупнейшая в мире зона свободной торговли

Официально заработала крупнейшая в мире зона свободной торговли / Фото: tripdeal.ru

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Крупнейшая в мире зона свободной торговли, охватывающая 635 млн человек, появилась с сегодняшнего дня благодаря заключенному в прошлом году соглашению о создании ЗСТ между Европейским Союзом и Японией.

Соглашение о ЗСТ между Брюсселем и Токио предусматривает отмену пошлин и других торговых барьеров. Ее инициаторы прогнозируют экономический рост для обоих регионов, пишет DW.

Европейские компании, в частности производители продуктов питания, теперь смогут сэкономить около 1 млрд евро благодаря отмене ввозных пошлин. Кроме этого, в Брюсселе Японию рассматривают в качестве чрезвычайно привлекательного рынка сбыта для экспортеров ЕС. Речь идет о европейском сыре, вине, японских чаях и говядине, защите товарных брендов, например итальянского сыра Gorgonzola.

В то же время японские компании заинтересованы в гарантированном соглашением снижении таможенных ставок Евросоюза на автомобили, которые ранее облагались ставкой ввозной пошлины в 10%.

Сотрудничество между Японией и ЕС создает зону, на которую приходится около 30% мирового валового внутреннего продукта и 40% торговли.