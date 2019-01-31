Погода в Украине на 1 февраля: прогнозируются дожди и мокрый снег (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117547-pogoda-v-ukraine-na-1-fevralya-prognoziruutsya-dojdi-i-mokryy-sneg-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине в первый день последнего месяца зимы ожидается относительно теплая. В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Столбики термометров ночью покажут 0−3° мороза, в южных областях — до 3° тепла. Днем прогнозируется 2−6° тепла, в Крыму температура воздуха прогреется до 8° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный, 3−8 м / с.

Погода в Киеве 1 февраля ожидается дождливая с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем прогнозируется 1−3° тепла.

Во Львове завтра ночью синоптики обещают дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, днем 2−4° тепла.

В Одессе в пятницу ночью прогнозируют дождь. Температура ночью 1−3° тепла, днем 4−6° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра солнечно, возможна облачность. Ночью температура воздуха составит 0−2° мороза, днем ожидается от 2−4° выше нуля.

В Харькове в пятницу без существенных осадков. Температура ночью 1−3° ниже нуля, днем 0−2° тепла.

В Карпатах 1 февраля днем ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2−4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 февраля ожидается достаточно сложная. Ночью прогнозируется малая геомагнитная буря, а в светлую половину суток — слабая геомагнитная буря.

Напомним, 31 января погода в Украине должна была быть дождливой и теплой. Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в Киеве и западных областях Украины.