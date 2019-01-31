В Николаевском морском порту произошел пожар (ФОТО)

Пожар в морском порту Николаева, фото: facebook.com/ilianadsns

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Racurs.ua

В морском порту Николаева сегодня вспыхнул пожар.

Информация о возгорании поступила к спасателям в 12.35. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Николаевской области Илляна Пацюк.

Отмечается, что произошло возгорание системы вентиляции — фильтра циклона аспирации между 8−9 уровнем в подготовительном цеху. Такой фильтр осуществляет удаление частиц газов и пыли из воздуха, которые образуются при работе промышленного оборудования, путем всасывания их воздушным потоком в воздуховод вентиляционной системы. Отфильтрованные частицы впоследствии накапливаются в соответствующей емкости, а очищенный воздух, в зависимости от конструкции вентиляционных систем, возвращается в помещение или выбрасывается во внешнюю среду.

Площадь пожара составила 20 кв. м, в 13.42 он был ликвидирован. Вероятной причиной инцидента считается нарушение технологического регламента.

Напомним, в Варшаве сегодня вспыхнул масштабный пожар в одном из торговых центров. Очаг возгорания располагался на территории склада, пожар очень быстро охватил значительную площадь. Для борьбы с огнем прибыли десятки пожарных автомобилей.