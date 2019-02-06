В Венесуэле военные окружили пограничный переход с Колумбией, заблокировав доступ гуманитарной помощи / Фото: Flickr

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Пограничный переход между Венесуэлой и Колумбией, который проходит через мост Тиендитас, прошлой ночью был заблокирован военными с помощью контейнера и бензовоза. По мнению оппозиции, таким образом подконтрольная Мадуро армия пытается заблокировать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Информацию о блокировании пограничного перехода военными подтвердили венесуэльские СМИ и депутат Франклин Дуарте. Доставку помощи координировал лидер оппозиции и временный президент Хуан Гуайдо, которого признали около 40 стран, пишет AFP.

Вместе с тем, несмотря на гиперинфляцию и кризисную ситуацию в стране, которую уже покинули свыше 3 млн граждан, Мадуро отвергает необходимость получения помощи от международного сообщества, заявляя, что Венесуэла — не страна нищих. Кроме этого, на прошлой неделе он направил 100 тонн гуманитарной помощи для реконструкции домов на Кубе, пострадавшей от торнадо, пишет Miami Herald.

Напомним, массовая миграция охватила Венесуэлу. Согласно данным ООН, из страны выехало более 3 млн человек. Около 20% преподавателей и учителей уже уволились, другим приходится работать в нескольких местах одновременно, чтобы заработать на жизнь.

Николас Мадуро игнорирует требование международного сообщества о проведении новых президентских выборов в стране. В то же время представители Гуайдо созвали в Вашингтоне донорскую конференцию, целью которой является организация доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи.