Лесной пожар в Новой Зеландии: эвакуированы жители 170 домов (ВИДЕО)

Лесной пожар в Новой Зеландии: эвакуированы жители 170 домов. Фото: YouTube

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Racurs.ua

Лесной пожар в Новой Зеландии захватил площадь более 1870 га. Пожарные не могут его локализовать.

На южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин вспыхнул крупный пожар во вторник ночью. На данный момент огонь распространился на площадь более 1870 га, сообщает Reuters.

Жителей города Нельсон, который расположен вблизи центра возгорания, эвакуировали и разместили в центрах гражданской обороны. Сообщается, что из-за пожара жители 170 домов покинули места своего проживания. На данный момент огонь уничтожил уже несколько зданий.

Тушению пожара препятствует сильный ветер, который помогает распространению огня. Кроме того, пожарные не могут добраться всех зон загорания. На ликвидацию пожара власти направили 12 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета. Специалисты отмечают для того, чтобы погасить этот пожар потребуется около четырех суток.

В регионе Нельсон-Тасман объявлено чрезвычайное положение. Информации о погибших и пострадавших в результате масштабного пожара еще нет.

Ранее сообщалось, что в престижном районе Парижа произошел масштабный пожар, унесший жизни около десяти человек.