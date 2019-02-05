Масштабный пожар в Париже: горит многоквартирный дом, есть погибшие и десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в Париже. Фото: twitter.com/sotiridi

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Пожар в восьмиэтажном доме на юго-западе Парижа унес жизни по меньшей мере восьми человек.

ЧП во французской столице произошло 5 февраля в 4.30 по киевскому времени. Загорелось здание в 16-м административном округе Парижа. Об этом сообщает Reuters.

На месте трагедии работают две сотни сотрудников спасательных служб, задействовано большое количество техники. Известно, что в пожаре пострадали 27 человек. Среди пострадавших — три спасателя. Представители штаба по чрезвычайным ситуациям не исключают, что количество жертв и пострадавших может возрасти, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах еще не потушили.

Парижский прокурор Реми Хейц заявил журналистам, что следствие сейчас отрабатывает версию поджога. Правоохранители уже задержали женщину, которую подозревают в причастности к пожару.

Напомним, недавно крупный пожар в российском Кизляре (Дагестан) уничтожила два торговых центра и несколько магазинов, а также товар, который у них хранился. Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м. Очаг возгорания располагался на техническом этаже, впоследствии огонь также охватил крышу здания.