ВНО-2019: сегодня начинается регистрация участников тестирования

Регистрация участников ВНО-2019 продлится до 25 марта, фото: 0462.ua

https://racurs.ua/n117732-vno-2019-segodnya-nachinaetsya-registraciya-uchastnikov-testirovaniya.html

Racurs.ua

Сегодня начинается регистрация участников основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Регистрация продлится до 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Ожидается, что в нынешнем тестировании примут участие 332 тыс. человек, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования.

Кроме того, в тестировании могут принять участие выпускники прошлых лет.

Для участия в ВНО нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой можно сформировать с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО.

Также нужно подготовить комплект регистрационных документов. Выпускники этого года подают его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, выпускники прошлых лет — подают в региональный центр оценивания качества образования.

Региональный центр должен выдать соответствующий сертификат.

В этом году тестирование будет проходить по 11 предметам, абитуриенты могут выбрать максимум четыре из них.

Напомним, в 2018 году ВНО не сдал каждый седьмой участник. Наиболее сложными для участников оказалась украинский язык и литература — с этим предметом не справились почти 47 тыс. человек (14,5% всех участников тестирования).