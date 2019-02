В Канаде поезд упал в ущелье, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

В Канаде грузовой поезд, перевозивший зерно, упал в ущелье с высоты 60 м.

Инцидент произошел возле моста на границе провинций Британская Колумбия и Альберта, расположенных на западе страны, сообщает телеканал CBC.

В результате аварии в местную реку Киклинг-Хорс упали от 30 до 40 вагонов с зерном. Всего в поезде было 112 вагонов и три локомотива.

Попадания топлива или других токсичных веществ в окружающую среду на месте инцидента не зафиксировано.

Жертвами аварии стали три человека — инженер, проводник и проводник-стажер. Все они находились на борту поезда. Тела двух из них обнаружили у локомотива, тело третьего — внутри.

Предварительной причиной аварии считается превышение скорости поездом.

Поезд принадлежал Канадской тихоокеанской железной дороге. В компании отмечают, что опасных грузов он не перевозил, поэтому угрозы общественной безопасности нет.

В связи с инцидентом компания проведет внутреннее расследование.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb