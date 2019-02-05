Чудовищный кризис: Венесуэлу покинули более 3 млн жителей (ВИДЕО)

Чудовищный кризис: Венесуэлу покинули более 3 млн жителей / Фото: Twitter Mauricio Correa

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Массовая миграция охватила Венесуэлу. Согласно данным ООН, из страны выехали более 3 млн человек. Около 20% преподавателей и учителей уже уволились, остальным приходится работать в нескольких местах одновременно, чтобы заработать на жизнь. В остальных сферах также замечена жесткая нехватка кадров.

Власти Венесуэлы постоянно повышают минимальную зарплату, однако этого все равно мало, поскольку инфляция растет стремительнее. Об этом сообщает Euronews.

Жители страны мигрируют при первой возможности — работоспособное население уезжает, чтобы заработать хоть какие-то деньги для пожилых родителей и детей. Практически каждый десятый житель Венесуэлы был вынужден уехать из страны из-за гиперинфляции. В целом, за последние три года число мигрантов увеличилось в 26 раз.

Отметим, что большинство венесуэльцев бежали в страны Карибского бассейна и Латинской Америки — таких насчитали 2,4 млн человек. Однако данная тенденция сильно ударила по принимающим странам, ведь их возможности не безграничны. Сложнее всего пришлось Колумбии — на ее территориях осели более 1 млн мигрантов из Венесуэлы. Теперь ООН призывает другие государства помочь этим гостеприимным странам.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина признала Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Сейчас в стране идет борьба за власть между режимом Николаса Мадуро и оппозиционными силами Гуайдо.