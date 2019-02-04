Украина признала оппозиционера Хуана Гуайдо руководителем единого демократического органа власти Венесуэлы

Украина выразила поддержку Хуану Гуайдо. Фото: Vesti.Ru

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Украина определилась с позицией касательно ситуации в Венесуэле, где за власть борются представитель оппозиции Хуан Гуайдо и президент Николас Мадуро.

Хуан Гуайдо является главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы. Об этом 4 февраля агентству «Интерфакс-Украина» заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции», — отметила представитель дипломатического ведомства.

По словам Зеленко, от Гуайдо и других венесуэльских политиков зависит вопрос демократии в стране. Киев призвал стороны провести демократические и сертифицированные международными наблюдателями выборы и сделать все возможное для предотвращения разрешения кризиса силовым методом.

Как известно, США, Канада, Албания, Грузия, Швейцария, Израиль, Германия, Великобритания, Испания и отдельные страны Латинской Америки уже признали лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Гуайдо «имеет законное право» на назначение новых выборов. Однако со слов Ле Дриана непонятно, отказывает ли Париж в легитимности Мадуро.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум стран Запада о досрочных выборах и предупредил об угрозе гражданской войны. Он также сказал о неприемлемости вмешательства других стран в дела Венесуэлы.