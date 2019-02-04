Лондон и Мадрид признали Гуайдо, а Мадуро отверг ультиматум Запада о досрочных выборах

Мадуро пока не сдается, фото — Reuters

https://racurs.ua/n117689-london-i-madrid-priznali-guaydo-a-maduro-otverg-ultimatum-zapada-o-dosrochnyh-vyborah.html

Racurs.ua

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант и премьер-министр Испании Педро Санчес 4 февраля заявили о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Об этом Хант сообщил сегодня в своем Твиттер, а заявление Санчеса обнародовало агентство Reuters.

Сегодня истек срок ультиматума, который 26 января объявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро лидеры ведущих стран Евросоюза. Тогда в ЕС требовали, чтобы Мадуро объявил о проведении новых выборов и сообщали о возможности признания Гуайдо.

В то же время Мадуро сегодня отверг ультиматум стран Запада о досрочных выборах и предупредил об угрозе гражданской войны.

«Мы не принимаем ультиматумов. А если бы я приказал Европейскому Союзу признать Каталонию?!», — сообщил Мадуро телеканалу La Sexta.

Он также сказал о неприемлемости вмешательства других стран в дела Венесуэлы и намекнул, что кризис в стране способен перерасти в гражданскую войну.

В Венесуэле опять прошли многотысячные митинги сторонников как Гуайдо, так и Мадуро. Большинство высших офицеров венесуэльской армии пока поддерживает последнего. Тем не менее 2 февраля об переходе на сторону оппозиции объявил генерал Военно-воздушных сил Франсиско Эстебан Янес Родригес. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы назвал его предателем.

Президент США Дональд Трамп вчера в интервью телеканалу CBS не исключил применения вооруженных сил Соединенных Штатов в Венесуэле. А советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон говорил, что власти США рассматривают все варианты действий, в том числе и размещение войск в соседней с Венесуэлой Колумбии.

Лидера оппозиции Гуайдо признали легитимным главой государства США, Канада, ряд стран Латинской Америки, а также Швеция и Франция. Министр иностранных дел Франции Дриан сегодня заявил, что Гуайдо «имеет законное право» назначить новые выборы. Однако по словам Ле Дриана непонятно, отказывает ли Париж в легитимности Мадуро. Франция обещала сделать «дальнейшие шаги», если Мадуро не объявит о досрочных выборах.

Лидер Венесуэлы пока готов только провести досрочные выборы в парламент страны.