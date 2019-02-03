Мадуро намерен провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Мадуро предлагает провести досрочные выборы в парламент. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n117655-maduro-nameren-provesti-dosrochnye-vybory-v-parlament-venesuely.html

Racurs.ua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести досрочные выборы в парламент страны, который контролирует оппозиция.

В тоже время оппозиция и множество протестующих в Венесуэле требуют переизбрания президента страны, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое заявление Мадуро сделал, пытаясь спасти свою должность, и остаться в руководстве страны.

Напомним, в Венесуэле после инаугурации Мадуро в январе 2019 года вспыхнули массовые акции протестов. Из-за хаоса в стране лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Парламент Венесуэлы поддержал Гуайдо. Временное руководство страны планирует проведение внеочередных президентских выборов. Отметим, что США и ряд других стран признали Гуайдо президентом.

В результате массовых акций протестов погибли более 30 человек, несколько сотен активистов были арестованы.