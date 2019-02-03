Маленький львенок гулял по улицам Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

Маленький львенок гулял по улицам Одессы. Фото: Взгляд

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Маленький львенок гулял по улицам Одессы вчера вечером. Прохожие сняли видео с маленьким хищником.

Львенок гулял по улицам Одессы самостоятельно без каких-либо ошейников и поводков, сообщает сегодня ТСН.

Одесситы увидели маленького хищника на Французском бульваре вблизи жилого комплекса. Львенок не боялся прохожих, однако было растерянным.

Сообщается, что это уже не первый случай, когда ночью на улицах Одессы люди замечают хищников. Маленького львенка видели также в ноябре прошлого года. Тогда хищник гулял в районе Аркадии во дворе одного из домов.

Ранее сообщалось, что в индийский город случайно зашел слон. Заблудшее животное выгоняли из города петардами и сиренами. Такие меры были приняты для того, чтобы животное не разломало дома, но не задавило жителей.