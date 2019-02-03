Интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания: онлайн-трансляция. Фото: Новое время

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Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания проходит в соборе святой Софии.

Отмечается, что возведение новоизбранного митрополита на патриаршую кафедру проходит во время божественной литургии в Софийском соборе. Интронизация Епифания совпала с его 40-м днем ​​рождения, сообщает «Эспрессо.TV».

Предстоятель ПЦУ объяснил, почему интронизацию решено проводить именно 3 февраля. По его словам, эту дату выбрали, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а совмещать сразу и день рождения и день интронизации. Также он отметил, что священнослужители не отмечают свой день рождения, больше внимания уделяют дню ангела.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве предстоятелем ПЦУ был избран митрополит Епифаний.