Умер рэпер Децл: названа причина смерти (ВИДЕО)

Умер рэпер Децл: названа причина смерти. Фото: Российская газета

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Умер рэпер Децл после концерта в клубе в Ижевске в России. Артисту было всего 35 лет.

Российскому исполнителю Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления на концерте в ижевском клубе «Пош». Концертный директор Павел Беленц сообщил, что после выступления репер зашел в гримерку, сел в кресло и потерял сознание, передает агентство городских новостей «Москва».

Артисту сразу вызвали скорую, однако приехавшие медики констатировали смерть артиста. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.

Добавим, что рэпер Децл был очень популярен в начале 2000-х. Он выпустил альбом «Кто? ты», который разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Дебютный альбом рэпера до сих пор является одним из самых успешных в России.

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