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Авария пассажирского поезда в Индии: семеро погибших, десятки пострадавших. Фото: Комсомольская правда - Крым

Авария пассажирского поезда в Индии: семеро погибших, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

3 фев 2019, 08:12
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Авария пассажирского поезда произошла в Индии в штате Бахир сегодня в 3.50 по местному времени.

Скоростной пассажирский экспресс, который следовал из Дели, слетел с рельсов. Три вагона состава перевернулись, сообщает Hindustan Times.

В момент аварии поезд следовал на полной скорости. Эксперты уже назвали предварительную причину аварии. Считается, что поезд сошел с рельс из-за разрушения полотна.

Согласно информации, обнародованной местными СМИ, в результате аварии пострадало 24 пассажира, семеро погибли. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Также сообщается, что управление индийской железной дороги выплатит по 7 тыс. долл. семьям погибших, по 1,4 тыс. долл. тяжело раненным и по 700 долл. тем, кто получил незначительные повреждения. Все расходы на лечение управление железной дороги возьмет на себя.

В результате аварии пострадало 24 человека, семеро погибли. Фото: hindustantimes.com

Ранее сообщалось об аварии поездов в ЮАР. В результате столкновения пострадало более 200 человек.


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