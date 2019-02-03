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Авария пассажирского поезда в Индии: семеро погибших, десятки пострадавших. Фото: Комсомольская правда - Крым
Авария пассажирского поезда в Индии: семеро погибших, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117651-avariya-passajirskogo-poezda-v-indii-semero-pogibshih-desyatki-postradavshih-foto-video.htmlRacurs.ua
Авария пассажирского поезда произошла в Индии в штате Бахир сегодня в 3.50 по местному времени.
Скоростной пассажирский экспресс, который следовал из Дели, слетел с рельсов. Три вагона состава перевернулись, сообщает Hindustan Times.
В момент аварии поезд следовал на полной скорости. Эксперты уже назвали предварительную причину аварии. Считается, что поезд сошел с рельс из-за разрушения полотна.
Согласно информации, обнародованной местными СМИ, в результате аварии пострадало 24 пассажира, семеро погибли. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Также сообщается, что управление индийской железной дороги выплатит по 7 тыс. долл. семьям погибших, по 1,4 тыс. долл. тяжело раненным и по 700 долл. тем, кто получил незначительные повреждения. Все расходы на лечение управление железной дороги возьмет на себя.
#SeemanchalExpress accident: 9 coaches derailed in Bihar’s Sahadai Buzurg. Six people have been reported dead. @sujjha reports from the mishap site. #ITVideo— India Today (@IndiaToday) 3 февраля 2019 г.
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Ранее сообщалось об аварии поездов в ЮАР. В результате столкновения пострадало более 200 человек.