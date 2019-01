Столкновение поездов в ЮАР: пострадали более 200 человек, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Столкновение двух поездов в ЮАР произошло сегодня утром, 8 января.

На северо-востоке страны, в городе Претория произошла масштабная железнодорожная авария, передает в Twitter Служба неотложной медицинской помощи ЮАР.

В результате столкновения двух поездов на станции Mountain View пострадали более 200-ти человек. Три пассажира погибли на месте. Другие пострадавшие получили травмы различной степени тяжести: от незначительных до критических.

На данный момент неизвестны причины аварии. На месте работают медицинские и спасательные службы.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT