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Ракурс
Съели неизвестное вещество: в Одесском районе умерли трое детей

В Одесском районе умерли трое детей после того, как съели неизвестное вещество

23 дек 2024, 17:16
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В Одеському районі померли троє дітей, які з’їли невідому речовину.


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Двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній семирічний брат вдома, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.

30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, проводили реанімацію, але вони померли.

Слідчі почали кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок», ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.

Источник: Ракурс


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