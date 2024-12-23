З'їли невідому речовину: в Одеському районі померли троє дітей

https://racurs.ua/ua/n202451-v-odeskomu-rayoni-pomerly-troie-ditey-pislya-togo-yak-z-yily-nevidomu-rechovynu.html

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В Одеському районі померли троє дітей, які з’їли невідому речовину.

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Двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній семирічний брат вдома, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.

30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, проводили реанімацію, але вони померли.

Слідчі почали кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок», ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.