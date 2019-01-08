Зіткнення поїздів у ПАР: постраждало понад 200 осіб, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

Зіткнення поїздів у ПАР: постраждало понад 200 осіб, є жертви. Фото: Coast Guard Compass

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Зіткнення двох поїздів у ПАР сталося сьогодні вранці, 8 січня.

На північному сході країни у місті Преторія сталася масштабна залізнична аварія, передає у Twitter Служба невідкладної медичної допомоги ПАР.

Внаслідок зіткнення двох поїздів на станції Mountain View постраждало понад 200 осіб. Троє пасажирів загинуло на місці. Інші потерпілі отримали травми різного ступеня важкості: від незначних до критичних.

Наразі невідомі причини аварії. На місці працюють медичні та рятувальні служби.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Данії дах вантажного вагону розніс пасажирський потяг. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб.