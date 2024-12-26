ЄС погрожує росії новими санкціями через пошкодження підводного кабелю у Балтиці

https://racurs.ua/ua/n202551-ies-pogrojuie-rosiyi-novymy-sankciyamy-cherez-poshkodjennya-pidvodnogo-kabelu-u-baltyci.html

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Європейський Союз пригрозив росії новими санкціями через пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією.

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До пошкодження кабелю може бути причетний танкер Eagle S, який належить до російського тіньового флоту. Цей флот використовують для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Наразі судно Eagle S затримали, повідомляє yle.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що пошкодження критичної інфраструктури стало настільки поширеним явищем, що важко повірити, ніби пошкодження кабелю між Естонією та Фінляндією є випадковим. «Ми повинні розглядати їх як атаку на нашу інфраструктуру, — сказав міністр.

Кабель EstLink 2 припинив працювати вдень, 25 грудня, в момент аварії по ньому передавалося 658 МВт електроенергії з Фінляндії до Естонії. Зі слів прем'єра Фінляндії, переривання кабелю не впливає на електропостачання фінів. Причина аварії наразі невідома, інцидент розслідують.