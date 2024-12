В этом году ЕС купил на индийских НПЗ почти на 20% больше российской нефти, чем в прошлом

Цього року ЄС купив на індійських НПЗ майже на 20% більше російської нафти, ніж торік.

Цим Євросоюз поповнив бюджет агресора мільярдами доларів, повідомило Politico із посиланням на звіт аналітичного центру Center for the Study of Democracy.

Індія замінила Саудівську Аравію як головний постачальник палива до Європи у 2024 році.

Згідно з аналізом, із січня по серпень ЄС закупив на великих індійських НПЗ у Джамнагарі, Вадінарі і Нью-Мангалорі 6,7 млн тонн нафти на 5,4 мільярда євро.

Загалом імпорт палива з Індії до ЄС цього року впав на 9% порівняно з 2023 роком, тоді як закупівлі на трьох основних НПЗ країни, які переробляють російську нафту, зросли на скромні 4%.

Однак ціна виробленого пального значно зросла.

Видання зауважує, що хоча закупівля палива, виробленого з російської нафти на НПЗ третіх країн, формально не суперечить санкціям ЄС, вона руйнує зусилля Євросоюзу з обмеження доходів рф від продажу вуглеводнів.

Дозволяючи третім країнам, таким як Індія і Туреччина, реекспортувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти, ЄС надає Кремлю можливість замінити втрачений ринок в Європі. Додаткові доходи змогли покрити величезні витрати на військові дії в Україні, — підкреслює старший аналітик CSD Мартін Владіміров.

Ці кошти є довгоочікуваним полегшенням для росії, яка потребує все більше грошей для підтримки свого бюджету, оскільки рубль падає, а витрати на оборону стрімко зростають.

Тим часом Чехія і Словаччина посперечалися через російську нафту й ухвалення 15 пакету санкцій проти рф відклали. Reuters пише, що дві країни-члени ЄС заблокували ухвалення пакету через розбіжності щодо продовження відстрочки, наданої європейським компаніям для виведення інвестицій з рф.

Також обговорювалося питання продовження дії винятку, що дозволяє чехам імпортувати дизельне паливо та інші продукти, отримані з російської нафти на словацькому НПЗ.

Чеська сторона заявила, що їй не потрібне продовження дозволу. Однак на продовженні наполягала Словаччина. Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, є великим експортером дизельного палива, виробленого з російської нафти, до Чехії.

Чехія вважає прийнятним продовження на шість місяців. Паралельно країна модернізує ділянку трубопроводу з Італії до Німеччини, щоб повністю відмовитися від російської нафти до другої половини 2025 року.