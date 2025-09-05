Новости
В России осталось нефти на 25 лет добычи

Сколько нефти осталось в России, рассказали в СВР

5 сен 2025, 20:28
Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти.

За нинішніх темпів видобутку цих обсягів вистачить орієнтовно на 25 років. Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

При цьому 96% фонду надр уже розподілено, що свідчить про майже повне використання доступних родовищ, — зазначають у СЗР.

У СЗР зауважили, що за підсумками аукціонів 2024 року одноразові платежі за права на видобування вуглеводнів становили лише 50 млн доларів — удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота, менш значущого для бюджету РФ сектору.

Це сигналізує про падіння інвесторського інтересу до нафтогазової галузі, — наголошують у СЗР.

У СЗР зазначають, що упродовж наступних 10−15 років можливості дорозвідки наявних родовищ у РФ будуть вичерпані.

Водночас обмежене фінансування та брак технологій для освоєння важкодоступних, геологічно складних і віддалених регіонів підривають енергетичну та економічну безпеку рф, — додали у СЗР.

Источник: Ракурс


