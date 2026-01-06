В России стремительно вымирают села — за год ликвидировали 266 населенных пунктов

Сеть деревень в РФ стремительно деградирует, фото: «Русские тайны»

У Росії в 2025 році продовжилася деградація сільської мережі — за рік офіційно ліквідували щонайменше 266 населених пунктів, більшість із них — повністю вимерлі села.

Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що лідером у цьому переліку другий рік поспіль стала Костромська область РФ, за нею — Новгородська область: у цих двох регіонах загалом близько трьох чвертей усіх ліквідованих населених пунктів.

На третьому місці — пермський край, де вже не тільки фіксують так звану смерть сіл, а й цілеспрямовано розселяють віддалені поселення з невеликою кількістю мешканців. Частину дрібних сіл просто приєднують до більших, аби бодай якось латати провали інфраструктури, — розповіли у СЗР.

У СЗР наголошують, що фактично йдеться про юридичне оформлення занепаду — російські регіони послідовно втрачають населення, а території «вивільнених» сіл просто переводять під господарські потреби:

Це різко контрастує з гучними заявами москви про нову «Генеральну схему розселення», яка нібито має відродити провінцію. Насправді ж документ лише фіксує глибоку демографічну кризу, просторову нерівність і безперспективність периферії: життя в напівпорожніх селах без медицини, освіти та роботи не приваблює нікого, а намагання «розосередити населення» є спробою косметично прикрити провал.

Таким чином, Росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій, наголошують у СЗР: