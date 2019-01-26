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Ракурс
Мишель Легран, фото — Фейсбук MichelLegrandComposer

Умер Мишель Легран, автор легендарных «Шербурских зонтиков» (ФОТО, ВИДЕО)

26 янв 2019, 17:06
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Знаковый французский композитор Мишель Легран, автор целого ряда любимых и известных мелодий кино, трижды «оскаровский» лауреат, умер в возрасте 86 лет в ночь на 26 января.

Об этом сообщает Nice-Matin со ссылкой на представителя музыканта. Причина смерти композитора пока не называется.

Легран написал более 200 песен и мелодий к кино- и телевизионным фильмам.

Мишель Легран, фото — Фейсбук MichelLegrandComposer

Мишель Жан Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже. Первый музыкальный опыт получил от своего отца — композитора, дирижера, руководителя оркестров варьете, а также от матери-пианистки. Учился в Парижской консерватории, по окончании которой в 1952 году отправился в турне по США.

Начиная с 1953 года Мишель начал писать музыку к кино- и телефильмам. С конца 1960-х годов он вышел на международный уровень, работая в британском кино и в Голливуде.

Мишель Легран, фото — Фейсбук MichelLegrandComposer

Свои «Оскары» Легран получил в номинациях за лучшую песню и лучшую музыку: в 1969-м — за The Windmills of Your Mind из фильма «Аферы Томаса Крауна», в 1972 году за «Лето 1942-го» и в 1984 году — за мелодраму Барбары Стрейзанд «Йентл». Всего же Легран номинировался на главную кинопремию планеты шесть раз. Кроме того, композитор — лауреат премий BAFTA и «Золотой глобус» (в последней номинировался восемь раз).

Пик популярности Леграна — саундтрек к ленте «Шербурские зонтики» (1964). В нем вокальные партии героинь фильма — Женевьевы (Катрин Денев) и ее матери (Анна Вернон) выполнила сестра композитора Кристиан.

Источник: Ракурс


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