Желавший излечиться от астмы американец погиб от взрыва электронной сигареты. Фото: Podrobnosti.ua

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Американец погиб от взрыва электронной сигареты. Сообщается, что он пытался воспользоваться ею впервые в лечебных целях.

Житель Техаса пытался впервые воспользоваться электронной сигаретой, сидя в своей машине. Однако во время подкуривания произошел взрыв, сообщает Fort Worth Star-Telegram.

Молодого жителя города Форт-Уэрт госпитализировали с проникающим ранением в местное медицинское учреждение. Спустя два дня 24-летний американец умер. Причиной смерти медики называют глубокое ранение. Также они сообщают, что помимо травмы парень перенес инсульт сразу после взрыва, находясь в машине.

В тоже время бабушка парня сообщила, что ее внук не был курильщиком. У молодого парня было заболевание дыхательных путей — астма. Электронную сигарету парень купил по рекомендации. Ему сообщили, что некоторые виды сигарет якобы помогают устранить симптомы астмы.

Правоохранительные органы расследовали факт взрыва в машине. Согласно проведенной экспертизе, причиной взрыва стала неисправность аккумулятора электронной сигареты.

Ранее сообщалось, что ученые доказали вред электронных сигарет. Сообщается, что пар от сигарет способствует повреждению ДНК, что в свою очередь может спровоцировать развитие раковых заболеваний.