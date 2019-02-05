Иерархи ПЦУ собрались на первый синод после интронизации митрополита Епифания (ФОТО)

Заседание Синода ПЦУ, фото: пресс-служба Православной церкви Украины

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Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) впервые собрался после интронизации (официального посвящения в высшую церковную должность) руководителя церкви митрополита Епифания.

Заседание проходит в Доме митрополита, расположенном на территории Софии Киевской, под председательством главы ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Журнал заседаний синода впоследствии опубликованы на официальном сайте ПЦУ pomisna.info.

Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года в Софийском соборе. Во время этой процедуры Епифанию вручили жезл предстоятеля ПЦУ — символ митрополичьего служения.

Интронизация Епифания совпала с его днем рождения — митрополиту исполнилось 40 лет.

В своей речи после интронизации Епифаний отметил, что двери ПЦУ остаются открытыми для всех православных христиан Украины, а сама церковь будет продолжать сотрудничать со всеми религиозными организациями, в частности в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Напомним, главой ПЦУ Епифания избрали 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. В тот же день было провозглашено создание Православной церкви Украины.