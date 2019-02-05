Грипп в Украине: карантин ввели в школах двух городов на Львовщине и в одном из районов Ровенщины

Карантин в школе. Фото: Полтавщина

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Из-за заболеваемости на грипп и острые респираторно-вирусные инфекции в школах Дрогобыча и Стебника Львовской области введен карантин.

Вынужденные каникулы у школьников продлятся до 8 февраля. Об этом сообщила пресс-службы Дрогобычского городского совета.

Отмечается, что из 10 тыс. 197 учеников на уроках отсутствуют 2 тыс. 223 ученика. По словам начальника отдела образования горсовета Дрогобыча Петра Сушка, гриппом и ОРВИ болеют 1 тыс. 922 ребенка. За минувшие выходные количество больных детей выросло на 422 учащихся. Ожидается, что 8 февраля комиссия рассмотрит вопрос о продлении карантина или возобновлении обучения.

Уже несколько районов Ровенской области находятся на карантине из-за гриппа и ОРВИ. В пресс-службе Ровенской областной государственной администрации сообщили, что принято решение до 8 февраля закрыть школы в Корецком районе. Кроме того, до конца этой недели обучение будет приостановлено в учебных заведениях Рокитновского района. До 18 февраля на карантине будут находиться школьники Радивиловского района. Частично на вынужденных каникулах находятся отдельные заведения Березновского района, Гощанского и Владимирецкого районов.

Ранее сообщалось, что из-за гриппа карантин объявлен в 106-ти учебных заведениях Киева, из них полностью закрыты 89 школ, еще в 17-ти не работают только отдельные классы.