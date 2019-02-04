Грипп в Украине: карантин объявлен в 106-ти школах Киева. Фото: Українські Новини

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Racurs.ua

Из-за гриппа карантин объявлен в 106-ти учебных заведениях Киева, из них полностью закрыты 89 школ, еще в 17-ти не работают только отдельные классы.

Отмечается, что за пятую неделю 2019 года в медицинские учреждения столицы были госпитализированы 146 детей из-за выявленных острых вирусных заболеваний. Также сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей выросла на 9,6%, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Таким образом, из-за карантина полностью не работают 28 учебных заведений в Дарницком районе, 25 — в Деснянском, 10 — в Оболонском, 3 — в Печерском, 13 — в Святошинском, 8 — в Соломенском и 2 — в Шевченковском. Частично приостановлены занятия в 2 учебных заведениях Голосеевского и Подольского районов, не работают некоторые классы в 1 учреждении в Дарницком, Оболонском, Печерском и Шевченковском районах, в 6 образовательных учреждениях Святошинского района и в 3 — Соломенского района.

Напомним, ранее сообщалось, что от гриппа умер один человек в Кировоградской области.