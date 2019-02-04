От гриппа умер еще один житель Кировоградщины / Фото: pixnio.com

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Racurs.ua

В Кировоградской области зафиксирован второй в этом году летальный исход от осложнений гриппа — первым был 80-летний мужчина, который скончался 31 января.

О второй за месяц смерти в результате осложнений гриппа на Кировоградщине сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Экспертиза распознала данный вирус — им оказался грипп типа А. В обоих летальных случаях граждане не были вакцинированы.

По последним данным Министерства здравоохранения, только в период с 21 по 27 января 199 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ. Отметим, что с октября прошлого года от осложнений гриппа умерли уже 30 человек.

Грипп относится к острым инфекционным заболеваниям дыхательных путей и входит в группу ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции). Обычно уже через неделю у большинства людей проходят симптомы болезни и без вмешательства врачей. Однако, согласно ВОЗ, от осложнений гриппа ежегодно умирают 290−650 тыс. человек.

Среди симптомов гриппа — головная боль, слабость, насморк, потеря аппетита, высокая температура, которая держится более пяти дней, кашель, который может затянуться на две недели и дольше, а также ломота в суставах и мышцах. Если у человека, заболевшего гриппом, постоянно ухудшается самочувствие, нужно обязательно обратиться к врачу.