Суд в Одессе арестовал подозреваемого в совершении жуткого ДТП с маршруткой

Жуткое ДТП под Одессой, фото — Думская

https://racurs.ua/n117695-sud-v-odesse-arestoval-podozrevaemogo-v-sovershenii-jutkogo-dtp-s-marshrutkoy.html

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Киевский райсуд Одессы 4 февраля арестовал подозреваемого в совершении жуткого ДТП с маршруткой, в результате которого погибли два человека.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП на трассе между Одессой и Рени, сообщает «Судебная власть».

Следователи уверены, что водитель BMW грубо нарушил правила дорожного движения. На большой скорости он не справился с управлением. Иномарка, выехав на встречную полосу, столкнулась с междугородной маршруткой.

Судья удовлетворил ходатайство и подозреваемый водитель будет находиться под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Напомним, что ужасное ДТП произошло 31 января в Одесской области возле села Николаевка. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка сообщением Килия-Одесса. В результате аварии пострадали 15 человек, девять из которых забрали в больницу. В результате удара погибла 14-летняя девочка. Впоследствии стало известно о смерти в больнице 40-летней пассажирки.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Тогда предполагали, что ДТП произошло по вине 36-летнего водителя BMW, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой.