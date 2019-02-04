Очередной президентский рейтинг: социологи снова «подкорректировали» лидеров гонки (ИНФОГРАФИКА)

Очередной президентский рейтинг: социологи снова «подкорректировали» лидеров гонки / Фото: LIGA.net

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Президентский рейтинг обнародовали социологи по результатам опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, компанией «Инфо Сапиенс» и соцгруппой «Рейтинг». Социологи отмечают, что 81% опрошенных украинцев выразили готовность принять участие в голосовании на выборах главы государства.

Лидерами президентского рейтинга стал шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% избирателей, а Петра Порошенко — 14,8%.

Вместе с тем, отметим, что всего несколько дней назад — 31 января — соцгруппа «Рейтинг» уже представляла результаты соцопроса, где отмечала, что за Зеленского на выборах в марте готовы проголосовать 19% опрошенных, за Тимошенко — 18,2%, а за Порошенко — 15,1%.

Новый рейтинг экс-регионала Юрия Бойко составляет 10,4%, Анатолия Гриценко — 8,4%, Олега Ляшко — 6,5%, Евгения Мураева — 3,4%, Андрея Садового — 2,4%.

Почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко (22,1%). В победу Порошенко верят 16,6% тех, кто намерен принять участие в выборах.

Президентский антирейтинг продолжает возглавлять Порошенко с результатом в 50% опрошенных, которые ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за него. Для сравнения, за Тимошенко не отдали бы свои голоса 30% респондентов.

Как отмечают социологи, этот опрос проводился 19−30 января, среди 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (за исключением оккупированных).