Компенсацию за советскую оккупацию Эстония должна требовать от России. Фото: UA.news

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Компенсацию за советскую оккупацию Эстония имеет право требовать от России. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу напомнил, что своей оккупацией Россия нарушила заключенный в 1920 году Тартуский договор.

Рейнсалу отметил, что Россия является правопреемницей Советского Союза, следовательно должна признать нарушение международного договора и возместить убытки за оккупацию Эстонии, сообщает «Укринформ» со ссылкой на материал в газете Eesti Päevaleht.

Также министр юстиции отметил, что Тартуским договором определялись границы Эстонии, а Россия отказывалась от привилегий относительно балтийской страны. Рейнсалу также указал и на современные нарушения Российской Федерации. Он отметил, что в паспортах россиян, родившихся в 1920 — 1940 годах в приграничных районах Эстонии и РФ, с 2005 года указывается, что эти лица родились на территории России.

Рейнсалу акцентировал внимание на нерешенные вопросы абхазских эстонцев, которые переселились в Грузию еще в XIX в. Сейчас Эстония отстаивает их права на получение гражданства.

Напомним, ранее в Эстонии криминализировали создание и поддержание негативного отношения к стране.